Наслідки російських авіаударів по Куп’янську, фото: ДСНС

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 4 травня, завдали авіаударів по житлових кварталах міста Куп’янська на Харківщині.

В результаті троє людей постраждали. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Внаслідок влучань авіабомб виникли пожежі та серйозні руйнування житлових будинків і торговельних об'єктів, — розповіли у відомстві. — Зокрема, загорілися чотири приватні будинки на загальній площі близько 400 м². Постраждали троє жінок.

Зазначається, що під загрозою повторних обстрілів на місці події працювали 12 рятувальників та три одиниці техніки, включно з медичним підрозділом ДСНС.