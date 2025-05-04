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Ракурс
Наслідки російських авіаударів по Куп’янську, фото: ДСНС

Рашисти вдарили по житлових кварталах Куп’янська — троє поранених (ФОТО)

4 тра 2025, 15:09
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 4 травня, завдали авіаударів по житлових кварталах міста Куп’янська на Харківщині.

В результаті троє людей постраждали. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Внаслідок влучань авіабомб виникли пожежі та серйозні руйнування житлових будинків і торговельних об'єктів, — розповіли у відомстві. — Зокрема, загорілися чотири приватні будинки на загальній площі близько 400 м². Постраждали троє жінок.

Зазначається, що під загрозою повторних обстрілів на місці події працювали 12 рятувальників та три одиниці техніки, включно з медичним підрозділом ДСНС.

Наслідки російських авіаударів по Куп’янську, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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