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Последствия российских авиаударов по Купянску, фото: ГСЧС
Рашисты ударили по жилым кварталам Купянска — трое раненых (ФОТО)https://racurs.ua/n206055-rashisty-udarili-po-jilym-kvartalam-kupyanska-troe-ranenyh-foto.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 4 травня, завдали авіаударів по житлових кварталах міста Куп’янська на Харківщині.
В результаті троє людей постраждали. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Внаслідок влучань авіабомб виникли пожежі та серйозні руйнування житлових будинків і торговельних об'єктів, — розповіли у відомстві. — Зокрема, загорілися чотири приватні будинки на загальній площі близько 400 м². Постраждали троє жінок.
Зазначається, що під загрозою повторних обстрілів на місці події працювали 12 рятувальників та три одиниці техніки, включно з медичним підрозділом ДСНС.
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