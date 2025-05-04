путін заявив про «неминуче» примирення з Україною. Фото:

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Диктатор рф володимир путін заявив про «неминуче» примирення у війні з Україною.

За словами окупанта, країну-агресора у ході війни проти України «хотіли спровокувати на помилки, але їй вдається зберігати холоднокровність». Про це він заявив російським пропагандистським медіа.

Мені здається, що це неминуче, незважаючи на всю трагедію, яку ми переживаємо зараз… Це питання часу, — сказав він.

Також путін нагадав про застосування ядерної зброї, зазначивши, що «росію хотіли спровокувати». Він заявив, що не було необхідності застосовувати цю зброю.

У нас достатньо сил і засобів, щоб довести розпочате у 2022 році до логічного завершення з потрібним для росії результатом, — заявив диктатор.

Нагадаємо, 19 квітня путін оголосив про «великоднє перемир’я», яке мало б тривати 30 годин. Однак сама країна-агресор не дотримувалася умов щодо припинення вогню, а здійснювала обстріли.

А нещодавно диктатор запропонував нове перемир’я, яке нібито має тривати з 8 травня до 11 травня. Москва закликала українську сторону приєднатися до перемир’я й наголосила, що готова до мирних переговорів «без попередніх умов».

Президент України Володимир Зеленський назвав ідею путіна про триденне «перемир'я» на 9 травня «театральною постановкою для створення атмосфери виходу росії з ізоляції». Глава держави наголосив, що Київ продовжує підтримувати пропозицію Сполучених Штатів Америки про безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів.

Після цього у Москві заявили, що ця пропозиція є нібито перевіркою готовності української влади до довгострокового миру.