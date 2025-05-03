Кремль відреагував на відмову Володимира Зеленського щодо триденного «перемир'я». Фото:

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Російська диктатура відреагувала на відмову президента України Володимира Зеленського запровадити триденне «перемир'я».

У Кремлі заявили, що ця пропозиція є нібито перевіркою готовності української влади до довгострокового миру. Влада рф чекає «не двозначних, а остаточних заяв» щодо припинення вогню. Про це заявив речник президента росії Дмитро Пєсков, передають російські ЗМІ.

Метою ініціативи щодо оголошення перемир’я на святкові дні, 8, 9, 10 травня, є перевіркою готовності Києва до пошуку шляхів для довгострокового і стійкого миру між рф і Україною. Реакція влади України на ініціативу росії ввести перемир’я — це тест на готовність України до миру, — заявив Пєсков.

Водночас спікер МЗС росії Марія Захарова назвала президента України Володимира Зеленського «зрадником», бо він відмовився від кількаденного перемир’я.

Те, що в Зеленського немає нічого святого, ми давно знаємо: власного діда-ветерана зрадив і народ обдурив, — заявила Захарова.

Нагадаємо, глава рф володимир путін запропонував нове перемир’я, яке має тривати з 8 травня до 11 травня. Москва закликала українську сторону приєднатися до перемир’я й наголосила, що готова до мирних переговорів «без попередніх умов».

Президент України Володимир Зеленський назвав ідею путіна про триденне «перемир'я» на 9 травня «театральною постановкою для створення атмосфери виходу росії з ізоляції». Глава держави наголосив, що Київ продовжує підтримувати пропозицію Сполучених Штатів Америки про безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів.