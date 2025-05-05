ВСУ якобы начали наступление на территории Курщины. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/n206077-vsu-poshli-v-nastuplenie-na-kurschine-rossiyskie-voenkory.html

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Збройні сили України нібито почали наступальну операцію в Курській області рф.

Напередодні ввечері українські війська нібито перейшли в наступ поблизу села Тьоткіно. У військових діях беруть участь до 250 військових ЗСУ, понад 15 одиниць важкої техніки, а також квадроцикли, на яких пересувається піхота. Про це повідомили так звані російські військкори, а також Telegram-канали SHOT та Mash.

Зазначається, що перед наступом захисники нібито били FPV-дронами та артилерією по Тьоткіному, яке розташоване поблизу кордону з Україною. Крім того, був підірваний міст поблизу населеного пункту Зване.

За інформацією росЗМІ, на околицях Тьоткіного «триває ближній бій».

Наразі командування Сил оборони України не коментувало інформацію про наступ на Курщині.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 5 травня у Telegramповідомив, що Курська операція, що триває вже дев’ять місяців, «досягла більшості поставлених цілей». Генерал наголосив, що буферна зона, яку Сили оборони створили в прикордонних районах, залишається актуальною і зараз.

Також Сирський опублікував фото з нагородження воїнів 225-го окремого штурмового полку, який «якісно та ефективно виконав визначені завдання на Курщині».

У ранковому зведенні Генштабу повідомлялося, що 4 травня на Курському напрямку Смлм оборони відбили 23 атаки противника. Росіяни здійснили 317 артилерійських обстрілів, з них 11 — із реактивних систем залпового вогню. Також ворог завдав 10 авіаційних ударів, під час яких скинув 13 КАБів.

Нагадаємо, 26 квітня російське командування заявило, що армія рф нібито «повністю звільнила» Курську область від українських військ. Натомість Генштаб ЗСУ спростував заяву росії про завершення боїв на Курщині й заявив, що оборонна операція України на цьому напрямку триває.