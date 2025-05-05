ХДС/ХСС и СДПГ подписали коалиционное соглашение

https://racurs.ua/n206080-hds-hss-i-sdpg-podpisali-koalicionnoe-soglashenie.html

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П’ята в історії Німеччини чорно-червона коаліція сформована. 5 травня у Берліні лідери ХДС, ХСС та СДПН підписали відповідну угоду.

Схвалення угоди дозволить лідеру консерваторів Фрідріху Мерцу 6 травня обратися на посаду канцлера ФРН.

Перед підписанням майбутній канцлер та лідер християнських демократів Фрідріх Мерц пообіцяв німцям уряд, «сповнений рішучості змінити ситуацію в Німеччині на краще». Він пообіцяв, що новий уряд буде надійним, серйозно ставитиметься до проблем людей та рухатиме ФРН шляхом реформ і інвестицій. Мерц також наголосив на бажанні його кабінету міністрів бути урядом, «голос якого чути в Європі та світі».

Представники СДПН запропоновані на дев’ять посад в новому уряді ФРН: віцеканцлера, шістьох міністрів та двох урядових уповноважених. Борис Пісторіус, ймовірно, збереже посаду міністра оборони.

Кандидат на посаду віцеканцлера від СДПН Ларс Клінгбайл наголосив, що чорно-червона коаліція може бути успішною лише завдяки командному духу.

Німеччині потрібно менше адміністраторів і більше тих, хто сприяє розвитку, — підкреслив він.

Зауважимо, ХДС/ХСС та СДПН вже чотири рази керували Німеччиною разом: у 1966−1969 рр. за канцлера Курта Георга Кізінгера (ХДС), а також у 2005−2009 рр., 2013−2017 рр. та 2017−2021 рр. за канцлерки Анґели Меркель (ХДС).