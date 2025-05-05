Украинские военнослужащие присоединились к лондонскому шествию по случаю 80-й годовщины Дня победы

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Українські військовослужбовці приєдналися до лондонської ходи з нагоди 80-ї річниці Дня перемоги.

The Telegraph пише, що військовослужбовці ЗСУ долучилися до приблизно 1000 військовослужбовців збройних сил Великої Британії, включно із солдатами на конях і військовими оркестрами, щоб символізувати «глобальну підтримку їхньої безперервної боротьби за свободу» проти росії.

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі наголосив на символічності цієї події, зазначивши, що в часи повномасштабної війни в Європі є «цілком доречним» представництво українських військових, які зараз борються за свободу на передовій.

Як писало видання Sky News, представники ЗСУ в понеділковій ході будуть складатися з військовослужбовців, розгорнутих у Британії в межах операції «Інтерфлекс» — програми підготовки українських новобранців, що здійснюється Британією спільно з 12 країнами-партнерами.