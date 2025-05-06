Фото: Facebook/Daniel Moravec та Katarína Ryšavá

https://racurs.ua/n206095-zelenskiy-v-cheshskom-parlamente-vstretilsya-s-ukrainkami-rabotauschimi-tam-uborschicami-foto.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський 5 травня у чеському парламенті зустрівся з українками, які працюють там прибиральницями.

Це сталося під час державного візиту президента до Праги.

Команда Володимира Зеленського запросила українських прибиральниць для групового фото, коли він помітив, що вони спостерігають за його візитом із сусідньої кімнати крізь скло. Український президент у своєму щільному графіку знайшов час для співвітчизників, які працюють у Чехії та представляють його країну, — розповіла заступниця голови Палати депутатів парламенту Чехії Ольга Ріхтерова в мережі Х.

Фотограф Даніель Моравець, який був працював під час візиту і зробив фото прибиральниць, зазанчив, що жінки після зустрічі із президентм України плакали.