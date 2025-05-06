Удары по Краматорску и Одессе есть погибшие

https://racurs.ua/n206094-udary-po-kramatorsku-i-odesse-est-pogibshie-foto.html

Ракурс

Сім ударів зазнав Краматорськ вранці 6 травня.

Про це повідомили в міській раді. За попередньою інформацією, влучання сталися у промзоні. Обійшлося без постраждалих.

Усього за добу троє людей загинули та 16 зазнали поранень на Донеччині.

На Одещині через атаку дронів загинула одна людина.

Через обстріл в Одеському районі пошкоджені обʼєкти цивільної інфраструктури, зокрема приватні житлові будинки. В деяких місцях спалахнули пожежі.

«Ракурс» писав, що вранці окупанти атакували 20-ма безпілотниками Харків — 4 людини постраждали. Масована атака тривала понад 2 години, росіяни поцілили по чотирьох районах міста. Пошкоджені житлові будинки, ринок «Барабашово» та інші об'єкти.