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Удары по Краматорску и Одессе есть погибшие
Удары по Краматорску и Одессе есть погибшие (ФОТО)https://racurs.ua/n206094-udary-po-kramatorsku-i-odesse-est-pogibshie-foto.htmlРакурс
Сім ударів зазнав Краматорськ вранці 6 травня.
Про це повідомили в міській раді. За попередньою інформацією, влучання сталися у промзоні. Обійшлося без постраждалих.
Усього за добу троє людей загинули та 16 зазнали поранень на Донеччині.
На Одещині через атаку дронів загинула одна людина.
Через обстріл в Одеському районі пошкоджені обʼєкти цивільної інфраструктури, зокрема приватні житлові будинки. В деяких місцях спалахнули пожежі.
«Ракурс» писав, що вранці окупанти атакували 20-ма безпілотниками Харків — 4 людини постраждали. Масована атака тривала понад 2 години, росіяни поцілили по чотирьох районах міста. Пошкоджені житлові будинки, ринок «Барабашово» та інші об'єкти.