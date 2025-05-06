Какой ты ветеран, у тебя руки-ноги целые — во Львове посетительница банка унизила военного

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У Львові виник конфлікт між жінкою і ветераном у відділенні банку. Скандал трапився через те, що військовослужбовця обслуговували поза чергою.

Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук військовослужбовець Роман Яворський. Він виклав також відео конфлікту в банківській установі.

За словами ветерана, він прийшов до відділення банку, щоб оформити картку для виплат з інвалідності. Оскільки в залі була черга, він запитав працівницю банку, чи має право отримати послуги поза чергою, як це передбачено законом. Ветерана провели до однієї з менеджерок.

Після цього, за його словами, одна з жінок із черги почала обурюватися, чому його пропустили без черги, на що Яворський їй пояснив, що є учасником бойових дій і прийшов оформити картку з інвалідності. Далі, як пише військовий, жінка почала його принижувати, заявивши, що він обманює, бо «який ти ветеран, у тебе руки й ноги цілі».

Працівниця банку також сказала, що все законно… А вона в обличчя мені: «ти не ветеран, у тебе руки-ноги цілі, то який ти ветеран». А далі — гірше. Словесний потік образ, наче відро помиїв: і мене, і мою матір згадала, що дурепа такого сина виховала, сказала, що моє місце на Кульпарківській, і навіть те, що «мало вас там москалі били», — написав Яворський.

Ветеран каже, що згодом жінка, яка його ображала, пішла з відділення, але за деякий час повернулася із чоловіком. Військовослужбовець зафільмував частину конфлікту на відео, на якому видно, що пара продовжувала на нього кричати. Жінка також заявила, що її син теж служить, а Яворського назвала брехуном і плюнула на ветерана. Зрештою пару вивела з відділення працівниця банку.

У голові лунали її слова, що її син теж служить. Але як мати, котрої син служить, може побажати іншому військовому, щоб його москалі вбили. І заради чого? Заради місця в черзі. У голові не вкладається! — каже Роман Яворський.

Він розповів, що до війни займався бізнесом, на фронт пішов добровольцем. Воював три роки у складі 103 бригади територіальної оборони, після чого демобілізувався. У нього оклюзія правої внутрішньої сонної артерії, через що чоловік отримав інвалідність.