Нічна атака рф на Харків: загорівся ринок "Барабашово"

https://racurs.ua/ua/n206091-nichna-ataka-rf-na-harkiv-zagorivsya-rynok-barabashovo.html

Ракурс

Харків у ніч на 6 травня зазнав близько 20 ударів безпілотниками.

Влучання сталися у чотирьох районах. Також БпЛА влучив по ринку «Барабашово». Він один із найбільших в Україні та Європі.

Вогонь охопив торговельні майданчики. На щастя, з огляду на нічний час, минулося без постраждалих (хоча охоронці перебували неподалік).

Раніше росія неодноразово атакувала «Барабашово» навесні та влітку 2022 року.

Загалом внаслідок нічної атаки дронів на Харків четверо людей зазнали гострої реакції на стрес. В кількох районах міста виникли пожежі.