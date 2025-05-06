Ночная атака рф на Харьков: загорелся рынок "Барабашово"

https://racurs.ua/n206091-nochnaya-ataka-rf-na-harkov-zagorelsya-rynok-barabashovo.html

Ракурс

Харків у ніч на 6 травня зазнав близько 20 ударів безпілотниками.

Влучання сталися у чотирьох районах. Також БпЛА влучив по ринку «Барабашово». Він один із найбільших в Україні та Європі.

Вогонь охопив торговельні майданчики. На щастя, з огляду на нічний час, минулося без постраждалих (хоча охоронці перебували неподалік).

Раніше росія неодноразово атакувала «Барабашово» навесні та влітку 2022 року.

Загалом внаслідок нічної атаки дронів на Харків четверо людей зазнали гострої реакції на стрес. В кількох районах міста виникли пожежі.

У МВС повідомили, що влучання та падіння уламків зафіксовані у Шевченківському, Київському, Холодногірському та Індустріальному районах міста

Шевченківський район. Горіли дах та кімната приватного житлового будинку.

Київський район. Горіли магазини на території ринку. Пошкоджено близько 90 та згоріло 20 торгівельних об'єктів. За іншою адресою горіла будівля ресторану.

Холодногірський район. Пошкоджено фасад багатоквартирного будинку, горіли кіоск, будівля та 3 автомобілі.

Індустріальний район. Горів автомобіль Пошкоджена виробнича будівля.