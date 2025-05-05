Прем’єр Румунії оголосив про відставку, а його Соціал-демократична партія виходить із коаліції

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Прем'єр Румунії Марчел Чолаку подав у відставку після провального для представників влади першого туру виборів президента.

Він також повідомив про вихід Соціал-демократичної партії з правлячої коаліції, повідомляє Digi24. Чолаку зазначив, що сформована в грудні правляча коаліція мала, зокрема, створити стабільний уряд і висунути єдиного кандидата на посаду президента Румунії.

Одна з цих цілей не була досягнута. Ми побачили результати голосування в неділю. Це означає, що урядова коаліція не має легітимності — принаймні в цьому складі. Я запропонував своїм колегам вийти з неї, що й призведе до моєї відставки з посади прем'єр-міністра, — сказав він.

Міністри й надалі виконуватимуть свої обов’язки. Серед них т.в.о. президента Румунії Іліє Боложан має призначити тимчасового главу уряду.

Водночас Чолаку заявив, що його партія вирішила публічно не підтримувати жодного з двох кандидатів на посаду президента Румунії у другому турі президентських виборів.

У Румунії до другого туру президентських виборів пройшли ультраправий Джордже Сіміон і мер Бухареста Нікушор Дан.

Сіміон набрав 40,96% голосів виборців, натомість Дан — 20,99% голосів. Третє місце посів Крін Антонеску, набравши 20,07%. Другий тур президентських виборів у Румунії відбудеться 18 травня.