У Броварах собака напав на школярів: семеро дітей у лікарні

https://racurs.ua/ua/n206089-u-brovarah-sobaka-napav-na-shkolyariv-semero-ditey-u-likarni.html

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У Броварах 5 травня, близько 13 години, на території між ліцеями № 5 та № 8 собака напав на школярів, які після уроків виходили з навчальних закладів.

За словами очевидців, тварина не мала вигляд безпритульної і, ймовірно, має власників, повідомляє поліція Київщини та голова Броварської міськради Ігор Сапожко.

Внаслідок нападу семеро дітей дістали травми різного ступеня тяжкості. Всі постраждалі були негайно госпіталізовані, їхній стан задовільний. Лікарі на місці надали першу медичну допомогу та провели необхідні процедури, зокрема вакцинацію від сказу. Діти зараз перебувають під постійним наглядом медичних працівників.

Зокрема, правоохоронці з’ясовують, чи є у собаки власники та яким чином він потрапив на територію ліцеїв.

Міський голова Броварів взяв ситуацію під особистий контроль і пообіцяв, що будуть вжиті всі необхідні заходи для забезпечення безпеки в навчальних закладах міста.