Предатель «сливал» оккупантам локации своей бригады на Купянском направлении

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Ракурс

Військова контррозвідка СБУ затримала агента росії у зоні бойових дій на Харківщині. Ним виявився контрактник однієї із бригад ЗСУ, який працював на російську воєнну розвідку (ГРУ).

За матеріалами справи, зрадник «зливав» окупантам локації з'єднання, в якому проходив службу на Куп’янському напрямку, повідомила 6 травня прес-служба СБУ.

Задокументовано, як агент месенджером виходив на куратора з російського ГРУ та передавав йому через «голосові» координати підрозділів.

За геолокаціями агента готувалися ракетно-бомбові удари.

Військова контррозвідка викрила ворожі наміри і запобігла їхній реалізації.

Зрадника затримали, вилучили телефони як докази.

За даними слідства, фігурант був дистанційно завербований московитами в січні. СБУ встановила його куратора — співробітника воєнної розвідки рф, який перебуває на передовій східного фронту.

Зраднику повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Його взяли під варту без права внесення застави.