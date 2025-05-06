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В подмосковном Подольске российская ракета застряла в жилом доме
В подмосковном Подольске российская ракета застряла в жилом доме (ФОТО)https://racurs.ua/n206102-v-podmoskovnom-podolske-rossiyskaya-raketa-zastryala-v-jilom-dome-foto.htmlРакурс
У підмосковному Подільську російська ракета не долетіла до України, а застрягла у стіні житлового будинку
Про це пише ASTRA.
Інформації про постраждалих наразі немає.
Це не перший «нештатний схід боєприпасу». «Втрати» фугасних авіабомб регулярно фіксуються, наприклад, у прикордонній Білгородській області росії.
Експерти називають різні причини випадків «втрати» боєприпасів, що почастішали: від зношеності російських літаків, ремонт яких ускладнений західними санкціями, до невдалої модернізації ракет і авіабомб.