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Ракурс
Не долетіла до України: у підмосковному Подільську ракета застрягла у житловому будинку

У підмосковному Подільську російська ракета застрягла у житловому будинку (ФОТО)

6 тра 2025, 13:57
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У підмосковному Подільську російська ракета не долетіла до України, а застрягла у стіні житлового будинку

Про це пише ASTRA.

Інформації про постраждалих наразі немає.

Це не перший «нештатний схід боєприпасу». «Втрати» фугасних авіабомб регулярно фіксуються, наприклад, у прикордонній Білгородській області росії.

Експерти називають різні причини випадків «втрати» боєприпасів, що почастішали: від зношеності російських літаків, ремонт яких ускладнений західними санкціями, до невдалої модернізації ракет і авіабомб.

Джерело: Ракурс


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