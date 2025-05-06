На Прикарпатті підозри отримали троє поширювачів російських ІПСО

https://racurs.ua/ua/n206101-zaklykaly-biyciv-sklasty-zbrou-i-zdiynyaty-bunty-na-prykarpatti-pidozry-otrymaly-troie.html

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За процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури повідомлено про підозру групі осіб, які брали участь в інформаційно-психологічних операціях рф. Їм інкриміновано перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань (ч. 1 ст. 114−1 КК України).

За даними слідства, троє громадян — мешканці Києва, Дніпра та Хмельниччини допомагали окупантам проводити пропаганду, спрямовану на дискредитацію керівництва держави та зрив мобілізаційних процесів.

За завданням рф підозрювані виконували так звану спецоперацію «Україна зникає безвісти». Вони поширювали у соцмережах деструктивні заклики, записані за участю українських військовополонених у Курській області, яких ворожі спецслужби змушували озвучувати дезінформацію.

Зокрема, у відео закликали військових скласти зброю, здіймати бунти у війську та не виконувати завдання командування щодо відсічі збройної агресії рф.

Наразі підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.