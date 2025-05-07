Последствия российской воздушной атаки по Киеву, фото: ГСЧС

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Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 7 травня, здійснили чергову повітряну атаку по Києву. В повітряному просторі столиці та на околицях від початку доби зафіксовано 1 балістичну ціль та 28 російських дронів.

Внаслідок атаки є загиблі та поранені. Про це повідомляє прес-служба КМВА.

Завдяки роботі ППО забезпечено успішне ураження ворожої балістичної цілі. Збита ракета впала в Соломʼянському районі. Пошкоджено нежитлову інфраструктуру. Пожежу на місці ліквідовано до 03.00. Постраждала одна особа, — вказано в повідомленні.

У повітряному просторі Києва та околицях підтверджено збиття 11 ворожих БПЛА. 10 — покинули повітряний простір, три — локаційно втрачені. Більшість ворожих дронів були націлені на столицю.

Зафіксовано такі наслідки ворожої атаки по цивільній інфраструктурі:

у Дніпровському районі — падіння БПЛА на багатоповерховий житловий будинок. Часткове руйнування перекриття на 29-му та 30-му поверхах (загальний балкон). Без займання і постраждалих;

у Святошинському районі — влучання уламків у дев’ятиповерховий житловий будинок. Сталося загоряння квартир на 6−9 поверхах. На місці працюють рятувальники. Пожежу на площі 100 кв. м. Ліквідовано. Врятовано п’ятьох людей — одного дорослого та чотирьох дітей (трьох дітей з опіками госпіталізували). Зокрема постраждали брат і сестра віком 13 та вісім років;

у Шевченківському районі — пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок. Зафіксовано загоряння квартир на третьому та п’ятому поверхах. Під час гасіння виявлені тіла двох людей. Пожежу ліквідовано;

у Соломʼянському районі — зафіксовано падіння дрона на відкритій території. Інформація про потерпілих не надходила.

Загалом підтверджено загибель двох та поранення 6 осіб, в тому числі 4-х дітей. Перевіряється інформація щодо ще двох постраждалих, — розповіли у КМВА.

Зазначається, що у звʼязку з ліквідацією наслідків ворожої атаки можливі зміни в організації руху транспорту.

Мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі повідомив про вісьмох постраждалих у столиці.