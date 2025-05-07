Мерц пообещал посетить Украину. Фото:

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Новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц пообіцяв відвідати Україну.

Новообраний німецький канцлер під час свого візиту до Парижа розповів, що його візит до України відбудеться «незабаром». Поїздка вже узгоджується, але її точних термінів поки що немає. Про це заявив сам Мерц, передає Tagesschau.

Глава уряду ФРН зазначив, що хоче спільно з Євросоюзом «внести можливий внесок у те, щоб наступного тижня і далі вдалося досягти стійкого припинення вогню і щоб потім могла бути укладена мирна угода з росією».

Також Мерц зазначив, що зараз головне питання — чи готова країна-агресор рф до 30-денного перемир’я. Він наполягає на тому, щоб Сполучені Штати Америки брали участь у зусиллях з досягнення міцного миру для України. Канцлер розраховує, що американці й далі докладатимуть зусиль для перемир’я між Україною та росією.

Німецький канцлер і президент Франції Еммануель Макрон під час зустрічі погодилися, що країни Європейського Союзу мають більше інвестувати в оборону.

Нагадаємо, 6 травня Бундестаг вперше в німецькій історії з другої спроби обрав лідера Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріха Мерца канцлером Німеччини. Він отримав 325 голосів з мінімально необхідних 316.

Джерело: Tagesschau