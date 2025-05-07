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Ракурс
ВСУ уничтожили российский ЗРК «Бук-М1». Фото:

ВСУ испепелили российский «Бук» на Восточном направлении (ВИДЕО)

7 мая 2025, 20:01
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ЗСУ знищили російський ЗРК середньої дальності «Бук-М1».

Систему протиповітряної оборони противника разом із боєкомплектом уразили на Східному напрямку. По ворожій цілі, яку переміщували окупанти, професійно відпрацювали розвідники бригади артрозвідки «Чорний ліс». Про це оперативно-стратегічне угруповання військ «Хортиця» 7 травня повідомило у Telegram.

Командування показало, як від точного влучання в «Бук» відбувся «феєрверк» від детонації боєкомплекту.

Військові зазначили, ЗРК що «Бук-М1» є одним із ключових засобів російської протиповітряної оборони. Орієнтовна вартість цієї системи становить 10 млн дол.

Кожен такий вибух і знищення важливих зразків озброєння окупаційної армії — це зниження спроможностей ворога на полі бою впродовж тривалого часу, — наголосили в «Хортиці».

Нагадаємо, на початку травня українські військові на одному із ключових напрямків знищили ворожий ЗРК середньої дальності «БУК-М3», який коштує близько 45 млн дол.

Источник: Ракурс


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