Дональд Трамп официально провозгласил 8 мая Днем победы над нацизмом. Фото:

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Ракурс

8 травня в США — День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп офіційно проголосив 8 травня Днем перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Вже завтра американці відзначатимуть 80-ту річницю перемоги союзних держав над націонал-соціалізмом і фашизмом та завершення Другої світової війни в Європі. Про це повідомляється на сайті Білого дому.

Я, Дональд Дж. Трамп, Президент Сполучених Штатів Америки, на підставі повноважень, наданих мені Конституцією та законами Сполучених Штатів, оголошую 8 травня Днем перемоги у Другій світовій війні, — йдеться у прокламації.

Напередодні річниці Трамп заявив, що Штати вшановуватимуть усіх, хто воював проти нацизму у роки Другої світової. Також він закликав шанувати пам’ять загиблих та згадав про героїзм солдатів США.

У документі вказується, що у Другій світовій війні Сполучені Штати втратили понад 250 тис. громадян, які загинули в ході цього збройного конфлікту.

Нагадаємо, країни Заходу 8 травня святкують перемогу над нацистською Німеччиною у Другій світовій війні. У різних країнах ця дата має різні назви — День перемоги в Європі, День перемоги над фашизмом тощо. В Україні 8 травня — День пам’яті й перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.