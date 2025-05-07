В Ватикане начался Конклав. Фото:

https://racurs.ua/n206139-vybory-novogo-papy-rimskogo-nachalis-v-vatikane.html

Ракурс

Конклав, процес обрання нового Папи Римського, розпочався 7 травня у Ватикані.

Сьогодні кардинали Римо-Католицької церкви зібралися у Сікстинській капелі, а її двері зачинили від сторонніх. Перед початком процесу кардинали здали всі засоби зв’язку й у капелі вже виголосили колективну клятву «не порушувати секретність того, що будь-яким чином стосується виборів понтифіка». Участь у голосуванні беруть 133 особи. Про це повідомило CNN.

Голосуватимуть за нового Папу двічі на день: вранці та вдень. Наприкінці кожної сесії голосування із труби, встановленої на даху Сікстинської капели, виходитиме дим. Якщо піде білий дим — нового главу Римо-Католицької церкви обрали. Якщо чорний, то на рішення доведеться ще почекати.

Головним претендентом на пост Папи Римського є 70-річний державний секретар Ватикану П'єтро Паролін, який на цій посаді займався внутрішніми церковними справами.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск помер 21 квітня у віці 88 років у своїй резиденції у Ватикані. Причиною смерті став інсульт і невідворотна відмова серця.

Попрощалися з ним 26 квітня, а поховали понтифіка у базиліці Санта Марія Маджоре у Римі.

Джерело: CNN