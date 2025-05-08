Авиация рф сбросила бомбу на девятиэтажку. Фото: прокуратура

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Ракурс

Армія рф ввечері 7 травня скинули авіабомбу на багатоповерховий житловий будинок у Костянтинівці.

Атака з повітря відбулася близько 22.50, ворог для удару по дев’ятиповерховому будинку використав ФАБ-250 із модулем УМПК. Постраждали 12 людей. Про це прокуратура Донецької області повідомила у Telegram.

Зазначається, що мінно-вибухові травми, осколкові поранення, забій і переохолодження діагностували у трьох чоловіків 46, 47 та 74 років й 47-річної жінки.

Ще восьмеро цивільних віком від 41 до 75 років, яких деблокували рятувальники, дістали легких тілесних ушкоджень. Під завалами, ймовірно, перебуває ще одна жінка.

У самій Костянтинівці пошкоджено три багатоквартирні будинки та магазин. Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом скоєння воєнного злочину — ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, російська армія напередодні так званого перемир’я, яке оголосив Кремль, завдала низку ударів по Черкаській та Дніпропетровській областях. Зафіксовані влучання у житлові будинки та цивільні об'єкти, є постраждалі