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Ракурс
Новым Папой Римским объявили Роберта Прево из США, он взял имя Лев XIV

Новым Папой Римским объявили Роберта Прево из США, он взял имя Лев XIV

8 мая 2025, 20:23
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Новим Папою Римським оголосили Роберта Прево зі США, першого американського понтифіка в історії.

Новий Папа Римський Лев XIV (кардинал Роберт Франциск Прево) — 69-річний августинець, уродженець США з Чикаго. З родини емігрантів із Франції та Італії.

З листопада 2014 року, відповідно до призначення Папи Франциска, — єпископ Чиклайо, Перу.

Інші віхи життя Прево

  • Генеральний настоятель Августинського ордену з 14 вересня 2001 по 4 вересня 2013 року.
  • Титулярний єпископ Суфара та апостольський адміністратор єпархії Чиклайо з 3 листопада 2014 по 26 вересня 2015.
  • Єпископ Чиклайо з 26 вересня 2015 єпархії Кальяо з 14 квітня 2020 по 26 травня 2021.
  • Префект дикастерії у справах єпископів з 30 січня 2023.
  • Архієпископ ad personam з 30 січня по 30 вересня 2023.
  • Кардинал-єпископ Альбано з 6 лютого 2025 року.

Источник: Ракурс


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