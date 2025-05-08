Новым Папой Римским объявили Роберта Прево из США, он взял имя Лев XIV

https://racurs.ua/n206167-novym-papoy-rimskim-obyavili-roberta-prevo-iz-ssha-on-vzyal-imya-lev-xiv.html

Ракурс

Новим Папою Римським оголосили Роберта Прево зі США, першого американського понтифіка в історії.

Новий Папа Римський Лев XIV (кардинал Роберт Франциск Прево) — 69-річний августинець, уродженець США з Чикаго. З родини емігрантів із Франції та Італії.

З листопада 2014 року, відповідно до призначення Папи Франциска, — єпископ Чиклайо, Перу.

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