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Ракурс
Новим Папою Римським оголосили Роберта Прево зі США

Новим Папою Римським оголосили Роберта Прево зі США, він взяв ім’я Лев XIV

8 тра 2025, 20:23
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Новим Папою Римським оголосили Роберта Превоста зі США, першого американського понтифіка в історії.

Новий Папа Римський Лев XIV (кардинал Роберт Франциск Прево) — 69-річний августинець, уродженець США з Чикаго. З родини емігрантів із Франції та Італії.

З листопада 2014 року, відповідно до призначення Папи Франциска, — єпископ Чиклайо, Перу.

Джерело: Ракурс


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