Новим Папою Римським оголосили Роберта Прево зі США

https://racurs.ua/ua/n206167-novym-papou-rymskym-ogolosyly-roberta-prevo-zi-ssha-vin-vzyav-im-ya-lev-xiv.html

Ракурс

Новим Папою Римським оголосили Роберта Превоста зі США, першого американського понтифіка в історії.

Новий Папа Римський Лев XIV (кардинал Роберт Франциск Прево) — 69-річний августинець, уродженець США з Чикаго. З родини емігрантів із Франції та Італії.

З листопада 2014 року, відповідно до призначення Папи Франциска, — єпископ Чиклайо, Перу.