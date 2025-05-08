Обрання Папи: від білого диму до «Habemus Papam»

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Ракурс

В Сикстинській каплиці з комина пішов білий дим. Згодом кардинал-протодиякон Мамберті виголосить з лоджії базиліки Святого Петра ім’я нового Єпископа Риму.

Обряд прийняття вибору

Відповідно до того, що встановлено та регламентовано в Ordo rituum Conclavis і Апостольській конституції Universi Dominici Gregis, кардинали, зібрані в Сикстинській каплиці, досягли необхідної більшості, і відбулося канонічне обрання. Перший з кардиналів за порядком і старшинством, або, якщо він був обраним, то другий, від імені всієї Колегії виборців, запитав латинською мовою про згоду обраного такими словами: «Чи приймаєш ти своє канонічне обрання Верховним Понтифіком?». І як тільки отримував згоду, поставив йому запитання: «Як ти бажаєш іменуватися?». Тоді Головний церемоніймейстр папських літургійних богослужінь, діючи як нотаріус і маючи в свідках двох церемоніймейстерів, уклав документ, який засвідчує прийняття нового Папи та ім’я, яке він узяв.

Завершення Конклаву

Конклав, уточнює Апостольська конституція Universi Dominici Gregis, завершується після того, як новий Папа дасть згоду на своє обрання, «хіба що він розпорядиться інакше». Тому до Сикстинської каплиці можуть увійти заступник державного секретаря, Секретар у справах стосунків з державами та будь-хто інший, хто повинен обговорити з обраним Папою речі, необхідні в цей момент.

Білий дим і «Кімната сліз»

Після завершення обряду згоди всі бюлетені та інші записи, що використовувалися під час виборів, були спалені, а білий дим засвідчив, що обрано нового Папу Римського. Поки вірні на площі Святого Петра аплодують, а весь світ чекає, щоб дізнатися ім’я нового Папи, обраний вийшов із Сикстинської каплиці і увійшов до так званої «Кімнати сліз». Тут, за допомогою Головного церемоніймейстра літургійних богослужінь, він одягає один з трьох заздалегідь приготованих комплектів папського одягу різних розмірів.

Перша церемонія, висловлення послуху і подячна молитва

Після повернення до Сикстинської каплиці новообраний Папа сідає на кафедральний трон, і відбувається коротка церемонія, яку розпочинає привітанням перший кардинал ордену єпископів. Потім перший з кардиналів-пресвітерів читає уривок з Євангелії, який може бути «Ти — Петро, і на цьому камені я збудую мою Церкву» або «Паси мої вівці». І, врешті, кардинал-протодиякон читає молитву за новообраного Наступника святого Петра. Після цього всі присутні кардинали-виборці, згідно з порядком старшинства, проходять перед новим Папою, щоб засвідчити свою пошану і послух. Потім всі разом співають гімн «Te Deum», який розпочинає новообраний Папа.

Молитва новообраного Папи в Паулінській каплиці

Кардинал-протодиякон Домінік Мамберті прямує до лоджії Благословень, щоб оголосити людям про обрання та ім’я нового Папи формулою «Annuntio vobis gaudium magnum: habemus Papam!». Тим часом обраний Папа, залишаючи Сикстинську каплицю і прямуючи до лоджії, заходить до Паулінської каплиці, де зупиняється, щоб помолитися в тиші перед Пресвятими Дарами, а потім прямує до лоджії, звідки звернеться з привітанням і уділить перше Апостольське благословення «Urbi et Orbi».