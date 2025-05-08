Перемир’я путіна: росіяни вдарили по Сумщині сотнею КАБів

https://racurs.ua/ua/n206165-peremyr-ya-putina-rosiyany-vdaryly-po-sumschyni-sotneu-kabiv.html

Ракурс

Попри оголошене режимом владіміра путіна «парадне» перемир’я до Дня перемоги в Другій світовій війні від початку доби 8 травня російські війська вдарили по території Сумщини близько сотнею керованих авіаційних бомб.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, наголосивши, що бомбардування почалися одразу після опівночі. На півдні та сході України також зберігається авіаційна загроза та активність ворожих безпілотників.

Якщо ми думали, що щось [на час «парадного перемир’я"] зміниться, то ми побачили тільки відсутність ударних БПЛА типу „Шахед“ і дронів-імітаторів. Ви знаєте, що вчора [російські війська] запустили три хвилі атак. Понад 200 загалом. Протиповітряною обороною збито 81 за перші дві хвилі, а потім ще 20… Ще близько 70 були локаційно втрачені. „Шахедів“ цієї ночі ми не побачили, але побачили величезну кількість КАБів — керованих авіабомб, які запускає тактична авіація з 2:30 ночі», — зазначив керівник комунікацій Командування повітряних сил.

З початку доби «парадного перемир’я» російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Загалом від початку доби відбулося 117 бойових зіткнень. Про це свідчить оперативна інформація Генштабу ЗСУ станом на 16.00.

Найгарячіше — на Покровському напрямку. Тут з початку доби окупанти здійснили 41 спробу потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Олександропіль, Єлизаветівка, Гродівка, Миролюбівка, Даченське, Звірове, Котлине, Удачне, Новоолександрівка, Котлярівка, Преображенка та Андріївка. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 32 атаки, дев’ять боєзіткнень досі тривають.