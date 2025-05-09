Премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Фото:

https://racurs.ua/n206177-britaniya-vvela-krupneyshiy-v-istorii-paket-sankciy-protiv-tenevogo-flota-rf.html

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Найбільший пакет санкцій в історії проти тіньового флоту росії запровадила Велика Британія.

У п’ятницю, 9 травня, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив про найбільший в історії пакет санкції, націлений на російський тіньовий флот. Вони стосуються 100 нафтових танкерів, які становлять основну частину тіньового флоту рф і з початку 2024 року перевезли вантажі на суму понад 24 млрд дол. Про це Стармер повідомив у соціальній мережі Х.

Загрозу, яку росія становить для нашої національної безпеки, не можна недооцінювати. Щоб посилити тиск на путіна, я оголошую про найбільший пакет санкцій на сьогодні, — йдеться у повідомленні.

У британському уряді зазначили, тіньовий флот не просто фінансує війну росії проти України. Також ці суда, які перебувають у поганому стані, завдають шкоди критично важливій національній інфраструктурі через «безрозсудне мореплавання в Європі».

Нагадаємо, 24 квітня Велика Британія схвалила пакет, який включає 150 нових торгівельних санкцій проти країни-агресора. Зокрема, британці заборонили експорт до росії контролерів ігрових консолей. Ці гаджети окупанти використовують для управління безпілотниками на лінії фронту в Україні.