Силы обороны стабилизировали ситуацию в Покровском направлении

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Сили оборони стабілізували ситуацію на Покровському напрямку — одному з найгарячіших на фронті, де росія зосередила значну кількість живої сили й техніки.

За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, українські війська не лише стримують тиск, а й у деяких районах перехопили тактичну ініціативу. Бої тривають на сході, півдні та заході від Покровська — зокрема поблизу Старої Миколаївки, Миролюбівки, Удачного та Лисівки.

У ранковому повідомленні Генштабу 10 травня йшлося пр те, що на Покровському напрямку армія агресора продовжила атакувати в напрямках Єлизаветівки, Миролюбівки, Променю, Новоукраїнки, Звірового, Удачного, Новоолександрівки, Муравки, Новомиколаївки, Богданівки, Даченського, Новоторецького, Котлиного, Новосергіївки, Котлярівки, Троїцького та Андріївки. Погіршення тактичного положення не допущено.

Водночас атаки рф не припиняються і на Харківщині, Донеччині та в Запорізькій області.

Проєкт Deep State повідомив уранці 10 травня, що ворог просунувся біля Романівки (це на південий захід від Торецька), Олександрополя (на захід від Торецька) та Нової Полтавки.