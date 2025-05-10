Советский космический аппарат для исследования Венеры упал в Индийский океан

Реплика «Венера-4», первого зонда, передавшего данные из атмосферы другой планеты. Он похож на «Космос-482», который был запущен позже и застрял на орбите Земли. Фото: NASA

https://racurs.ua/n206213-sovetskiy-kosmicheskiy-apparat-dlya-issledovaniya-venery-upal-v-indiyskiy-okean.html

Ракурс

Радянський космічний апарат «Космос-482», запущений у 1972 році під час невдалої місії на Венеру, як вважають, впав на Землю сьогодні, 10 травня, вранці.

Про це повідомляє NBC News.

Європейське космічне агентство (ЄКА), яке стежило за неконтрольованим падінням апарату, повідомило, що востаннє радари зафіксували його над Німеччиною. У момент очікуваної аварії радари вже не могли виявити «Космос 482», і було зроблено висновок, що «найімовірніше, входження в атмосферу вже відбулося».

Не повідомлялося про жодних постраждалих чи пошкодження.

Прес-служба російського «Роскосмоса» заявила, що «Космос-482» «припинив існування, зійшовши з орбіти і впавши в Індійському океані».

Стверджується, що за розрахунками російських фахівців, апарат увійшов у щільні шари атмосфери на захід від острова Середній Андаман і впав в Індійському океані на захід від Джакарти.

«Космос-482» був частиною радянської програми «Венера» — серії зондів, розроблених для дослідження другої від Сонця планети Сонячної системи.

Десять апаратів успішно приземлилися на цій гарячій, безплідній планеті, але ракета, що несла «Космос-482», вийшла з ладу. Її верхній ступінь, який містив спусковий апарат, застряг на навколоземній орбіті на висоті 10 тис. км.

Наступні 53 роки «Космос-482» обертався навколо Землі по дедалі меншій еліптичній орбіті, поки не наблизився достатньо близько, щоб впасти в атмосферу планети.

Для космічного сміття немає нічого незвичайного в тому, що воно падає назад на Землю. За даними ЄКА, у 2022 році з космосу впало понад 2,4 тис. об'єктів, створених людиною, що є рекордною кількістю. Здебільшого вони згоріли в атмосфері Землі, а решта переважно упала в океан.

Джерело: NBC News, «Роскосмос»