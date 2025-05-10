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Последствия российских обстрелов Днепропетровской области, фото: Днепропетровская ОВА
Рашисты атаковали Никопольщину дронами и артиллерией — ранен человек (ФОТО)https://racurs.ua/n206212-rashisty-atakovali-nikopolschinu-dronami-i-artilleriey-ranen-chelovek-foto.htmlРакурс
Російські загарбники атакували Нікопольщину FPV-дронами та артилерією.
Про це сьогодні, 10 травня, повідомляє прес-служба Дніпропетровської ОВА.
Агресор цілив по Нікопольщині FPV-дронами та артилерією. Бив по райцентру, Марганецькій і Мирівській громадах, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що внаслідок російських обстрілів постраждала 62-річна жінка. Вона лікуватиметься амбулаторно.
Крім того:
- пошкоджені чотири приватні будинки. Один з них зайнявся, рятувальники пожежу загасили;
- зачепило лінію електропередач та газогін.
Також ворог атакував Межівську громаду Синельниківського району. Там понівечене підприємство. Загиблих і поранених немає.