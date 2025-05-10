Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

https://racurs.ua/n206211-rashisty-vo-vremya-peremiriya-pytalis-doyti-do-ukrainskih-poziciy-maskiruyas-pod-svoih-video.html

Ракурс

Російські загарбники під час так званого «перемир'я» намагалися дістатися позицій 60-ї ОМБр, замаскувавшись під українських військових.

Відповідне відео сьогодні, 10 травня, опубліковане у Telegram-каналі бригади.

Під час так званого «перемирʼя», обмотавшись скотчем нашого кольору, група окупантів намагалася наблизитись до позицій 60 ОМБр, видаючи себе за своїх. Порушення Женевських конвенцій? Без сумніву, — вказано в описі відео.

Зазначається, що аеророзвідка вчасно виявила російських загарбників, а оператори дронів їх ліквідували.