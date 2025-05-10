Ракурсhttps://racurs.ua/
Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео
Рашисты во время «перемирия» пытались дойти до украинских позиций, маскируясь под «своих» (ВИДЕО)https://racurs.ua/n206211-rashisty-vo-vremya-peremiriya-pytalis-doyti-do-ukrainskih-poziciy-maskiruyas-pod-svoih-video.htmlРакурс
Російські загарбники під час так званого «перемир'я» намагалися дістатися позицій 60-ї ОМБр, замаскувавшись під українських військових.
Відповідне відео сьогодні, 10 травня, опубліковане у Telegram-каналі бригади.
Під час так званого «перемирʼя», обмотавшись скотчем нашого кольору, група окупантів намагалася наблизитись до позицій 60 ОМБр, видаючи себе за своїх. Порушення Женевських конвенцій? Без сумніву, — вказано в описі відео.
Зазначається, що аеророзвідка вчасно виявила російських загарбників, а оператори дронів їх ліквідували.
Ніщо так не видавало Штірліца, як неправильний відтінок форми та джгут Есмарха, що стирчить із кишені замість турнікета. Неймовірна пильність та точність аеророзвідки та операторів дронів ББпС Vidarr 60 ОМБр, — додали у бригаді.