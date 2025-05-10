Владимир Зеленский, фото: Офис президента

https://racurs.ua/n206210-ukraina-gotova-k-peregovoram-v-lubom-formate-posle-prekrascheniya-ognya-zelenskiy.html

Ракурс

Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі в разі встановлення повного і безумовного припинення вогню щонайменше на 30 днів.

Про це сьогодні, 10 травня, на своїй сторінці в соціальній мережі X повідомив президент України Володимир Зеленський.

Всі разом по завершенню саміту в Києві говорили з президентом США, — зазначив Зеленський. — Хороша розмова, позитивна й конкретна. Вдячний Президенту Трампу. Наш спільний погляд: негайне, повне та безумовне припинення вогню потрібне щонайменше на 30 днів. Пропонуємо, щоб почалось із понеділка, 12 травня.

Очікуємо відповідь від Росії. Ця пропозиція в силі ще від перемовин у Саудівській Аравії, коли вперше її зробили Сполучені Штати. Коли буде припинення вогню, буде й найкращий шанс для дипломатії. Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі, — додав він.

Нагадаємо, американське видання Axios сьогодні з посиланням на джерела серед американських чиновників повідомило, що Зеленський під час телефонної розмови із Трампом заявив про готовність до прямих мирних перемовин із рф, якщо буде досягнуто 30-денного припинення вогню.