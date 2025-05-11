Эмманюэль Макрон, фото: NewsInfo.Ru

https://racurs.ua/n206218-predlojenie-putina-o-peregovorah-yavlyaetsya-pervym-shagom-no-nedostatochnym-makron.html

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Пропозиція російського диктатора володимира путіна про прямі переговори між росією і Україною, котра пролунала у відповідь на ініціативу Києва та «Коаліції рішучих» про 30-денне припинення вогню, є «першим кроком, але недостатнім».

Про це сьогодні, 11 травня, заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє Barron’s.

Безумовному припиненню вогню не передують переговори, за визначенням", — заявив Макрон журналістам, зійшовши з поїзда в польському Перемишлі після повернення з поїздки в Україну, додавши, що путін «шукає вихід, але він все ще хоче виграти час.

Західні союзники неодноразово звинувачували Путіна у затягуванні тактики щодо будь-якої потенційної спроби покласти край конфлікту. На запитання, чи є це ще одним таким прикладом, Макрон відповів:

Так, це так.

Вчора, 10 травня, Макрон відвідав Київ разом з лідерами Німеччини, Великої Британії та Польщі, і всі четверо разом з президентом України Володимиром Зеленським закликали до 30-денного безумовного припинення вогню, починаючи з понеділка, 12 травня. Вони заявили, що США та інші країни підтримують цю пропозицію.

Макрон попередив, що росія зіткнеться з «масивними санкціями», якщо не виконає умови.

Виступаючи в Кремлі рано вранці в неділю, Путін запропонував провести прямі переговори з Україною в Стамбулі найближчими днями, але не торкнувся пропозиції про 30-денне припинення вогню.

Це спосіб не відповідати… показати, що він відданий справі, а також намагається зберегти двозначність в очах американців, — вважає Макрон.

Ми повинні бути твердими з американцями і сказати, що припинення вогню є безумовним, а потім ми можемо обговорити все інше, — додав президент Франції.

Макрон також заявив, що пропозиція путіна «неприйнятна для українців, тому що вони не можуть прийняти паралельні дискусії, коли їх продовжують бомбити».

Він також поставив під сумнів, чи погодиться Зеленський на переговори в Стамбулі, враховуючи «складні» російсько-українські переговори, які відбулися там незабаром після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну в 2022 році.

Джерело: Barron’s