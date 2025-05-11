путин предложил провести прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая

владимир путин, скриншот видео

https://racurs.ua/n206215-putin-predlojil-provesti-pryamye-peregovory-s-ukrainoy-v-stambule-15-maya.html

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Російський диктатор володимир путін під час несподіваного виступу перед журналістами, який відбувся сьогодні, 11 травня, пізно вночі закликав «відновити переговори» з Україною у Стамбулі й провести зустріч української та російської делегацій 15 травня.

При цьому, судячи з заяви путіна, він лише планує провести розмову з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом, щоб просити того підтвердити свою готовність надати можливість провести перемовини.

росія готова до переговорів без будь-яких попередніх умов, — заявив російський диктатор.

У своєму виступі путін, котрий запізнився на зустріч зі ЗМІ на дві години, не згадав про 30-денне перемир’я, розпочати яке з 12 травня запропонувала Україна та «Коаліція рішучих». Водночас він заявив, що Україна нібито 5 тис. разів порушила оголошене ним «великоднє перемир’я».