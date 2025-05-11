Эмманюэль Макрон, фото: Jacques Paquier / Flickr

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Ракурс

Без повного припинення вогню не може бути жодних переговорів між Україною та рф.

Президент Франції Емманюель Макрон наголосив на цьому у повідомленні, опублікованому сьогодні, 11 травня, на його сторінці у соціальній мережі X.

У Києві разом з президентом Трампом ми зробили чітку пропозицію: безумовне 30-денне припинення вогню, починаючи з понеділка. Президент Зеленський взяв на себе зобов’язання без жодних умов. Тепер ми очікуємо такої ж чіткої відповіді від росії, — наголосив Макрон.

Не може бути ніяких переговорів, коли говорить зброя. Не може бути діалогу, якщо в той же час бомбардують цивільне населення, — додав він. — Зараз потрібне припинення вогню, щоб можна було розпочати переговори. Заради миру.

Нагадаємо, раніше Макрон, коментуючи заклик російського диктатора Володимира Путіна до поновлення прямих переговорів між рф та Україною у Стамбулі «без будь-яких попередніх умов», заявив, що це є «першим кроком, але недостатнім».