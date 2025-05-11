Папа Римский Лев XIV. Фото:

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Новий Папа Римський Лев XIV згадав про Україну в недільній молитві.

Під час першої недільної молитви з вірянами, 11 травня, новообраний понтифік закликав до припинення воєн у світі та побажав якнайшвидшого справедливого миру для України. Про це повідомило видання Vatican News.

Я ношу в своєму серці страждання любого українського народу. Нехай же буде зроблено все для якнайшвидшого досягнення справжнього, справедливого і тривалого миру. Нехай будуть звільнені усі полонені, а діти повернуться до своїх родин, — зазначив він.

Лев XIV згадав про величезну трагедію Другої світової війни, яка забрала 60 млн життів. Він наголосив, що заклик: «Ніколи більше війни!» актуальний і досьогодні.

Також Папа Римський закликав до негайного припиненню вогню в Секторі Гази та якнайшвидшої доставки гуманітарної допомоги населенню, а також до звільнення всіх заручників.

Нагадаємо, 8 травня новим Папою Римським оголосили Роберта Прево зі США — першого американського понтифіка в історії. Його вважають прихильником реформ Папи Франциска, особливо в питаннях соціальної справедливості та синодальності (більшої інклюзивності та участі в церковних структурах).

Джерело: Vatican News