Порт в Индонезии стал центром теневой торговли российской нефтью. Фото:

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росія облаштувала в порту Індонезії центр тіньової торгівлі нафтою.

Країна-агресор все шукає виходи, як обійти західні санкції. Саме тому вона вводить альтернативні маршрути для експорту нафти. У 2025 році найбільшим перевалочним пунктом став порт Каримун в Індонезії. Цей порт не контролюється індонезійською владою, бо перебуває в зоні вільної торгівлі та поза юрисдикцією країни. Про це повідомила служба зовнішньої розвідки.

Зазначається, що перевалка нафтопродуктів через Каримун дає можливість російським компаніям обходити санкції. У цьому порту сировину змішують з нафтопродуктами з інших країн. І після цього нафта вважається індонезійською, тому західні санкції до неї не застосовується. Згодом її відправляють до Китаю, Сінгапуру та Малайзії.

Розвідка встановила, що упродовж березня-квітня цього року до Каримуна прибули щонайменше три вантажі на танкерах, які перебувають під британськими та європейськими санкціями. Посередниками у торгівлі виступають маловідомі торгові фірми, які часто змінюють свої назви до того, як прибудуть до кінцевих пунктів призначення.

Нагадаємо, 9 травня Велика Британія оголосила про найбільший в історії пакет санкцій, який націлений на російський тіньовий флот. Обмеження стосуються 100 нафтових танкерів, які становлять основну частину тіньового флоту рф і з початку 2024 року перевезли вантажі на суму понад 24 млрд дол.