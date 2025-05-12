Польша закрывает консульство рф в Кракове из-за российской диверсии

Российское генконсульство в Кракове закрывают, фото: ТАСС

https://racurs.ua/n206243-polsha-zakryvaet-konsulstvo-rf-v-krakove-iz-za-rossiyskoy-diversii.html

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Влада Польщі закриває генконсульство рф у Кракові через доведення причетності російських спецслужб до диверсії з підпалом торговельного центру «Маривільська 44» у Варшаві.

Про це сьогодні, 12 травня, на своїй сторінці в соціальній мережі X повідомивміністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський

У зв’язку з наявністю доказів того, що російські спецслужби вчинили ганебний диверсійний акт проти торгового центру на вулиці Маривільській, я вирішив відкликати свою згоду на діяльність консульства Російської Федерації у Кракові, — зазначив він.

Вчора, 11 травня, прем'єр-міністр Дональд Туск на своїй сторнці у соцмережі X повідомив, що масштабна пожежа у Варшаві на Маривільській сталася внаслідок підпалу, замовленого російськими службами.

Тепер нам достеменно відомо, що велика пожежа на вулиці Маривільській була результатом підпалу, здійсненого за дорученням російських спецслужб, — наголосив він. — Координувала операцію людина з Росії. Частина зловмисників вже перебуває під вартою, решта ідентифіковані та розшукуються. Ми знайдемо їх усіх!

Пожежа у торговому центрі у Варшаві сталася 12 травня 2024 року. Тоді згоріли майже 1,5 тис. магазинів та пунктів обслуговування.

Це вже другий випадок закриття польською владою генконсульств рф через причетність Москви до організації диверсій. У жовтні 2024 року Сікорський оголосив про закриття генконсульства рф у Познані через спроби підпалів у Вроцлаві. Тоді росія у відповідь закрила польське консульство у Санкт-Петербурзі.