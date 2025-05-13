Стив Виткофф и Кит Келлог 15 мая прибудут в Турцию. Фото:

https://racurs.ua/n206275-tramp-otpravit-vitkoffa-i-kelloga-v-stambul-na-peregovory-reuters.html

Ракурс

Президент США Дональд Трамп відправить на переговори в Туреччину свою команду.

Сполучені Штати Америки на перемовинах у Стамбулі щодо завершення війни рф проти України будуть представляти спецпредставники Стів Віткофф та Кіт Келлог. Американські вирушать до Туреччини у четвер, 15 травня. Наразі невідомо, чи прибуде до Стамбула сам Трамп, але раніше він не виключив особистої участі в переговорах. Про це повідомило Reuters із посиланням на джерела.

Тим часом CNN посилаючись на посадовця Білого дому поінформував, що присутність Трампа значною мірою залежатиме від того, чи прибуде на переговори глава рф володимир путін.

Зараз все дуже динамічно, — зазначило джерело, додавши, що можливість участі Трампа «чинить великий тиск на путіна».

Нагадаємо, у ніч проти 11 травня російський президент володимир путін запропонував відновити прямі перемовини з Україною «без жодних попередніх умов» у Туреччині 15 травня.

Наступного дня президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має «негайно» погодитися на пропозицію росії про прямі переговори в Стамбулі.

Президент України Володимир Зеленський відповів, що у четвер особисто чекатиме на путіна в Туреччині.

Джерела: Reuters, CNN