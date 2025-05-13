Российских агентов разоблачили правоохранители. Фото: СБУ

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Російських агентів викрила Служба безпеки України.

У Дніпрі й Краматорську спецслужба викрила двох громадян, які працювали на російську Федеральну службу безпеки. Окупанти доручили їм виявляти місця дислокації українських військ і передавати координати для російських ракетних та дронових атак. Про це 13 травня повідомив прес-центр СБУ.

З’ясувалося, що обидва зрадники працювали на одного й того ж куратора, хоч і діяли окремо. Вони шукали потрібні ворогу об'єкти й після цього фіксували місцяна карті, знімали фото і готували повідомлення з координатами.

Однак співробітники української спецслужби вчасно вийшли на слід ворожої агентури, задокументували їхню діяльність та обохзатримали вдома. Під час обшуків у них вилучили мобільні телефони з доказами співпраці з росіянами.

Правоохоронці вже повідомили про підозру обом зрадникам за ч. 2 ст. 111 (державназрада, вчиненав умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Суд вже відправив їх під варту без права внесення застави. Зловмисникамзагрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Служба безпеки України заявила про затримання агента російського ГРУ в Рівненській області, який готував повітряну атаку окупантів по лініях електропередач, які живлять Київ та весь столичний регіон України.