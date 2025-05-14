Стив Виткофф и Марко Рубио полетят в Стамбул 16 мая. Фото:

https://racurs.ua/n206303-delegaciya-ssha-perenesla-datu-svoego-vizita-v-stambul-na-peregovory-reuters.html

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Команда США полетить до Стамбула у п’ятницю, 16 травня.

Очікується прибуття Державного секретаря Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо і спеціального посланця Стіва Віткоффа. Тобто вони прибудуть до Туреччини на наступний день після перемовин України та рф, які заплановані на 15 травня. Про це повідомив кореспондент Reuters Філ Стюарт.

За його інформацією, Віткофф зазначив, що він досі не впевнений, чи приїде до Туреччини президент російської федерації володимир путін.

Наразі залишається невідомим склад делегації країни-агресора на переговорах у Стамбулі.

The Washington Post інформує, що Москву представлятимуть міністр закордонних справ Сергій Лавров і помічник путіна із зовнішньої політики Юрій Ушаков. Приїзд самого диктатора малоймовірний.

Нагадаємо, у ніч проти 11 травня російський президент володимир путін запропонував відновити прямі перемовини з Україною «без жодних попередніх умов» у Туреччині 15 травня.

Президент України Володимир Зеленський відповів, що у четвер особисто чекатиме на путіна в Туреччині.

Наразі невідомо, чи прибуде до Туреччини президент США Дональд Трамп. Його присутність, як пишуть ЗМІ, значною мірою залежатиме від того, чи прибуде на переговори російський президент володимир путін.

Джерела: Reuters, Washington Post