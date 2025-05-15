Зеленский прибыл в Турцию, где должны состояться переговоры с россией

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Ракурс

Володимир Зеленський 15 травня прибув до Туреччини, де мають відбудутися переговори з росією.

Разом із українським президентом в Туреччині будуть присутні глава Офісу президента Андрій Єрмак, його заступники Ігор Жовква та Ігор Брусило, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умєров.

15 травня Зеленський чекатиме на владіміра путіна в Стамбулі. У 2022 році він уже пропонував путіну домовитися — але той не прийняв його умови. У Туреччині 15 травня має відбутися зустріч росії та України — це будуть перші прямі переговори з 2022 року.

Очолить російську делегацію за завданням путіна його помічник Володимир Мединський — він же вів переговори з українською стороною три роки тому. Можна припустити, що знову поставивши свого помічника на чолі делегації, диктатор Кремля дає зрозуміти: він хоче продовжити переговори «з того ж місця», на якому вони зупинилися три роки тому.