рф зірвала переговори у Стамбулі - як це було

https://racurs.ua/ua/n206310-rf-zirvala-peregovory-u-stambuli-yak-ce-bulo.html

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15 травня очікується візит президента України Володимира Зеленського до Туреччини, де він зустрінеться з президентом Ердоганом в Анкарі.

Дональд Трамп не поїде до Туреччини для участі в переговорах між росією та Україною, які мають відбутися 15 травня. Про це повідомляє Reuters з посиланням на офіційного представника США.

Це стало відомо після того, як росія пізно увечері 14 травня оголосила склад своєї делегації для участі в переговорах в Стамбулі — її очолить помічник путіна Мединський, який головував у подібній делегації у лютому 2022 року.

Також до її складу увійшли Михайло Галузін, Ігор Костюков і Олександр Фомін. Самого путіна у складі оприлюдненої делегації немає.

Україна ж поки що офіційно не оголосила, хто представлятиме країну на переговорах, формат участі ще визначається. Раніше Зеленський заявляв, що говоритиме про мир виключно з путіним, і мав намір приїхати до Стамбулу з Анкари разом з Ердоганом — у випадку приїзду й російського диктатора.

Тим часом міністр закордонних справ Андрій Сибіга провів з держсекретарем США Марко Рубіо та сенатором Гремом в Анталії у Туреччині. Обговорили бачення щодо мирного врегулювання та визначили подальші кроки, повідомили в МЗС.