Папа Римский заявил о готовности стать посредником между Киевом и Москвой

Папа Римский Лев XIV, фото: From-ua

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Папа Римський Лев XIV заявив про готовність Ватикану стати посередником у будь-яких конфліктах, включаючи війну в Україні.

Про це повідомляє видання Bild.

Зазначається, що понтифік висловив рішучість «зробити все можливе, щоб зупинити кровопролиття».

Святий Престол готовий допомогти ворогам зустрітися і поглянути один одному у вічі, щоб повернути народам гідне життя. Якщо ми житимемо гідно, і часи стануть добрими. Ми і є ці часи, — наголосив він.

За інформацією видання, у неділю, 18 травня, понтифік планує провести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

На сайті Української Греко-Католицької церкви повідомляється, що сьогодні, 15 травня, новобраний Папа на одній із перших приватних аудієнцій свого понтифікату прийняв главу УГКЦ Блаженнішого Святослава. Зустріч відбулася у приміщенні бібліотеки Апостольського палацу.

Під час зустрічі понтифік висловив близькість до українського народу та запевнив у своїй підтримці.

Я є з українським народом. Святий Престол буде і надалі сприяти та створювати всі необхідні умови для діалогу та супроводжувати український народ в цей страшний час історії, — наголосив він.

Блаженніший Святослав, зі свого боку, запросив Папу приїхати в Україну та подарував йому символічну картину «Молитва-реквієм», яка зображає біль українського народу.

Автором картини є художник Богдан Пилипів, батько загиблого українського військового Андрія. Очільник УКГЦ пояснив Папі символіку зображення:

Картина називається «Молитва-реквієм». Ембріон в годинниковій пружині — символ ненароджених дітей через війну. Механізм годинника відлічує бездонні миті втрат, ріки крові, які забирають найголовніше — людські життя. Стрілка годинника у вигляді короткого меча римського легіонера — знак воєнного часу, лихоліття, яке нависло над Україною і світом.

Джерело: Bild, УКГЦ