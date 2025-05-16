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Последствия атаки на Одессу. Фото: ГСЧС
Оккупанты атаковали Одессу — есть разрушения и пострадавшие в городе (ФОТО)https://racurs.ua/n206336-okkupanty-atakovali-odessu-est-razrusheniya-i-postradavshie-v-gorode-foto.htmlРакурс
Армія російської федерації атакувала Одещину безпілотниками.
Вночі 16 травня окупанти ударили по Одеському та Білгород-Дністровському районам. Внаслідок атаки була пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема житлові будинки та легкові автівки. У кількох місцях спалахнули пожежі, які вже оперативно ліквідували. Про це голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив у Telegram.
У Державній службі з надзвичайних ситуацій поінформували, що через влучання були зруйновані приватні житлові будинки, господарчі споруди та гараж з трьома автомобілями. На місцях спалахнули пожежі, які рятувальники загасили спільно з добровольцями.
Попередньо відомо про трьох постраждалих, яких довелося госпіталізувати до лікарні.
Нагадаємо, у ніч на 16 травня російські війська завдали нових ударів «Градами» по Нікополю та Марганецькій громаді Дніпропетровської області, а також дронами атакували Краматорськ на Донеччині. Внаслідок обстрілів пошкоджені підприємства, дитсадок, школа та церква.