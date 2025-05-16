Санкции против россии. Фото:

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Європейський Союз розглядає можливість запровадження мит на російський експорт аж до повного торговельного ембарго.

Євросоюз розглядає можливість запровадження мит на російський експорт аж до повного торговельного ембарго.

У п’ятницю, 16 травня, в Албанії відбудеться саміт Європейської політичної спільноти, куди прибудуть не лише представники країн ЄС, але й їхні сусіди, включаючи Велику Британію та Україну. Говоритимуть насамперед про різке посилення санкцій проти росії. Про це повідомило видання Politico із посиланням на європейських чиновників.

Двоє неназваних дипломатів розповіли, що потенційні заходи проти Москви можуть передбачити мита на російський експорт аж до повного торговельного ембарго.

Один із чиновників розповів, що ініціатива запровадження нових санкцій натхненна сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом, який запропонував запровадити 500-відсоткові мита на російський експорт, якщо Москва не припинить атаки на Україну.

Президент України Володимир Зеленський вже прибув в Албанію на саміт Європейської політичної спільноти (EPC).

Нагадаємо, 14 травня посли країн Європейського Союзу схвалили вже 17-й пакет санкцій проти російської федерації. Паралельно вони також затвердили додаткові санкції проти росії за порушення прав людини, гібридні втручання по всьому світу та розповсюдження хімічної зброї.

Джерело: Politico