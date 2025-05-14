Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Євросоюз готує новий пакет санкцій
Посли ЄС схвалили новий пакет санкцій проти росії — ЗМІhttps://racurs.ua/ua/n206290-posly-ies-shvalyly-novyy-paket-sankciy-proty-rosiyi-zmi.htmlРакурс
Посли країн Євросоюзу сьогодні, 14 травня, схвалили новий — вже 17-й — пакет санкцій проти росії.
Про це на своїй сторінці у соціальній мережі X повідомив редактор «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.
Посли ЄС щойно дали зелене світло 17-му пакету санкцій проти росії", — зазначив Йозвяк. — Паралельно вони також затвердили додаткові санкції проти росії за порушення прав людини, гібридні втручання по всьому світу та розповсюдження хімічної зброї.
Гра в наперстки у ВАКС: Як інкримінувати діяння, визнане таким, що не містить складу злочину
Розуміти і розумнішати: до нових американських підходів — без емоцій
Судді поза законом
Кожен українець зобов’язаний заплатити банкам за втрачене чи зруйноване майно, на яке він брав позику — рішення апеляційного суду
Загрузка...