Євросоюз готує новий пакет санкцій

https://racurs.ua/ua/n206290-posly-ies-shvalyly-novyy-paket-sankciy-proty-rosiyi-zmi.html

Ракурс

Посли країн Євросоюзу сьогодні, 14 травня, схвалили новий — вже 17-й — пакет санкцій проти росії.

Про це на своїй сторінці у соціальній мережі X повідомив редактор «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.