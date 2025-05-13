Нові санкції проти Москви - що відомо

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Європейські лідери готові почекати зустрічі Володимира Зеленського та владіміра путіна в Туреччині, перш ніж закликати США до нових санкцій проти Москви.

Bloomberg пише, що США хочуть дати можливість переговорам між рф та Україною відбутися, перш ніж посилювати тиск. Адміністрація Дональда Трампа раніше підготувала варіанти посилення економічного тиску на росію. Трамп заявляв, що «США та їхні партнери запровадять додаткові санкції», якщо перемир’я не буде дотримуватися.

Кремль поки що не повідомив, чи буде путін присутній на зустрічі.

Крім того, якщо путін відмовиться від зустрічі із Зеленським або росія не погодиться на припинення вогню в четвер, європейські лідери закликатимуть Трампа виконати свою погрозу накласти санкції на Москву.

Хоча ми працюємо над 17-м пакетом санкцій, вже розпочата робота над ще жорсткішими заходами щодо росії, щоб примусити путіна до миру, — сказав очільник МЗС Франції Жан-Ноель Барро, якого цитує Reuters.

Ми готуємо додаткові санкції, що стосуватимуться енергетичного й фінансового секторів. Цими вихідними ми попросили Єврокомісію підготувати нові, більш серйозні санкції, щоб змусити путіна перейти до логіки миру, — сказав міністр.

Барро зауважив, що лідери «коаліції рішучих» наголошують, що будь-яким переговорам про мир між Україною та рф має передувати 30-денне припинення вогню.

Він пов’язав запровадження нових санкцій із можливою відмовою путіна від режиму тиші.

За його словами, європейські санкції координуються із законопроєктом, який зараз готують американські сенатори. Документ передбачає мита в розмірі 500% на імпорт російської нафти в треті країни.

12 травня президент Франції Емманюель Макрон дав час російському диктатору путіну «до вечора» згодитись на 30-денне перемир’я. Якщо Москва не погодиться, Париж погрожує посиленням санкцій.

Сьогодні я поговорю із Зеленським і моїми європейськими колегами. Рамки дано. Усе ясно. Зараз нам усім потрібно бути розсудливими. Або росія налаштована серйозно і хоче миру. Або це несерйозно, і ми повинні посилити санкції, — заявив Макрон.

Про те, що раніше Трамп зірвав санкційні плани Європи через заклик до прямих перемовин України й рф, пише The Guardian.

Зазначається, що премʼєр Великої Британії Кір Стармер, президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск приїхали до Києва 10 травня, щоб натиснути на Трампа.

Вони хотіли переконати президента США: путін тягне час, а у США немає політичного вибору, окрім як ввести жорсткі економічні санкції проти росії.

Додаткові санкції США проти росії мали б не лише економічний вплив, але б і політично довели, що Трамп бачить путіна як перешкоду у врегулюванні війни в Україні.